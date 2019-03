Das Bergmannstraßenfest in Kreuzberg kann auf eine traditionsreiche Geschichte zurückblicken. An drei Sommertagen im Jahr feiert der Kiez seit 1994 das friedliche Zusammenleben aller Generationen.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen auf der Bergmannstraße zur «Begegnungszone» kann das Fest 2019 nicht auf der Bergmannstraße stattfinden. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr auf der Kreuzbergstraße (Methfesselstraße bis Katzbachstraße) in Teilen der Großbeeren- und Möckernstraße statt.

Kreuzberg jazzt: Über das Bergmannstraßenfest

Die Bergmannstraße verwandelte sich jährlich in eine Jazz-, Musik- und Kulturmeile. Wie die kulinarischen Angebote war das musikalische Programm ebenfalls eine Freude für alle Sinne. Über 50 Bands auf einer Bühne am Mehringdamm, einer Bühne an der Obere Nostitzstraße und auf einer Bühne an der Zossener Straße sorgten für die vielen Musik-Highlights. Auf der Theaterbühne Nostitzstraße wurde Aufführungen für Groß und Klein dargeboten. Auf dem Chamissoplatz war zudem ein «Gourmet-Zelt» aufgebaut.