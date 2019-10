Altglienicke ist ein ruhiger Ortsteil, in dem vor allem gewohnt wird. Einfamilienhäuser und Reihenhäuser dominieren das Bild. Wahrzeichen ist der Wasserturm.

Der Berliner Ortsteil Altglienicke liegt südlich des Teltowkanals und wird begrenzt von der Stadtautobahn, der Straße am Seegraben und dem Adlergestell. Altglienicke ist ruhig, und damit eher zum Wohnen als zum Weggehen geeignet. Bezeichnend sind vor allem Siedlungsbauten und Einfamilienhäuser.

Kosmosviertel und Kölner Viertel

Richtung Falkenberg gibt es Grundstückssiedlungen und ein Neubaugebiet in Plattenbauweise bei Falkenhöhe. Dieses wurde ab Ende der 1980er Jahre auf ehemaligen Feldern gebaut. Darin gibt es das Kosmosviertel an der Schönefelder Chaussee mit variierenden Geschosszahlen von 3-5 bis zu 11, das Kölner Viertel nahe Wegedornstraße, welches in den 1990er Jahren gebaut wurde, und außerdem das Ärztinnenviertel und das Anne-Frank-Carré.