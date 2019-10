Einst wurde in Johannisthal Fluggeschichte geschrieben, nun kann man auf dem ehemaligen Flugplatzgelände wohnen oder Flora und Fauna erkunden.

Eisenbahnsiedlung und Komponistenviertel

Im Nordosten beiderseits des Sterndamms gibt es Altbauten sowie frühere Arbeitersiedlungen, die zumeist aus den 1920er Jahren stammen. Ein Beispiel ist die Eisenbahnsiedlung an der Friedrich-List-Straße und der Hagedornstraße. In der Umgebung liegt die denkmalgeschützte Kolonialbeamtensiedlung Am Alten Fenn und Breiten Weg. Sie stammt aus den Jahren 1919 bis 1925 und wurde entworfen von Bruno Ahrends. Südlich davon befindet sich Alt-Johannisthal an der Winckelmannstraße und das Komponisten-Viertel um die Fielitzstraße.