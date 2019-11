Hansaviertel

Zentrum des Ortsteils ist der Hansaplatz. Er ist Mittelpunkt des Südlichen Hansaviertels mit seinen Architektur-Ikonen. Weitere Anziehungspunkte sind das Grips-Theater und die Akademie der Künste im Hanseatenweg. Am südlichen Rand schließt sich der Große Tiergarten mit Faulem See, Englischem Garten und Schloss Bellevue an - man ist also schnell im Grünen.