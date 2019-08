Prenzlauer Berg: Szenekieze im Süden

Der Kollwitzkiez wurde nach der deutschen Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz benannt, die einen Großteil ihres Lebens im Haus der Kollwitzstraße 58 - damals Weißenburger Straße 25 - wohnte.Vor allem hier gibt es kaum noch unsanierte Ecken.Im Sommer tragen die zahlreichen Cafés in der Ryke-, Husemann- und Kollwitzstraße Tische und Stühle vor die Tür und schaffen ein mediterranes Flair.Am Kollwitzplatz lockt samstags ein Wochenmarkt, donnerstags ein Ökomarkt und an den Adventssonntagen ein Weihnachtsmarkt. Die Kulturbrauerei - die ehemalige Schultheiß-Brauerei - in der Knaackstraße bietet Unterhaltung mit Kino, Konzerten und Veranstaltungen.