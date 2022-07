Prenzlauer Berg: Familienkieze im Nordwesten

Das Gleimviertel wird durch den Mauerpark geprägt. Im Nordischen Viertel und im Gebiet rund um den Humannplatz wird vor allem gewohnt. Beliebt bei Familien sind sie alle.

Bösebrücke an der Bornholmer Straße

Erich-Weinert-Straße an der Greifenhagener Straße

Menschen entspannen sich im Sonnenschein auf der Wiese im Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin.

Gleimstraße an der Schönhauser Allee

Blick in die Korsörer Straße

Im Gleimviertel geht es ruhiger zu

Im Südosten befindet sich der U-Bahnhof Eberswalder Straße, im Nordosten der U-Bahnhof Schönhauser Allee. Eine weitere Besonderheit ist der Gleimtunnel, der es in der Vergangenheit immer mal wieder in die Nachrichten geschafft hat - wegen der Gleimtunnelparty, temporären Lichtinstallationen oder Überschwemmungen nach starken Regenfällen. Allgemein geht es im Gleimviertel etwas ruhiger zu als in den szenigen Kiezen im Süden des Stadtteils. Cafés und andere Ausgehmöglichkeiten gibt es trotzdem zuhauf, und natürlich viele Kitas, Kindercafés und Eisdielen.