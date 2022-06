Das Winsviertel gilt als vergleichweise ruhige Wohngegend mit einer guten Mischung - sowohl was die Menschen betrifft als auch das Angebot an kleinen Läden, Restaurants, Kneipen und Cafés. Second-Hand-Kleidung, Wohnaccessoires, Partybedarf, Trockenblumen, Bücher, handgemachte Eiscreme, italienische Pizza, Empanadas und Sushi: Im Winsviertel gibt es viel zu entdecken. Wer nicht findet, was er sucht, wird in den angrenzenden Kiezen fündig oder am Alexanderplatz , der sich im Süden an das Winsviertel anschließt.