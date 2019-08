© dpa

ARCHIV - Die auffällige Fassade vom Gustavo-Hochhaus in der Franz-Jacob-Straße am sanierten Platten-Hochhaus, aufgenommen am 18.08.2014 in Berlin Lichtenberg in Fennpfuhl. Die vier Fassadenseiten wurden 1998/1999 mit Figuren des spanischen Künstlers Gustavo gestaltet.