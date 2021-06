Hockey-Feriencamp

Beim Feldhockey-Camp in den Sommerferien können sich die Berliner Kids austoben und in Teamwork üben.

Das Feriencamp richtet sich sowohl an kleine Hockey-Fans, die zum ersten mal in den Sport hinein schnuppern wollen als auch an Hockeyspieler mit etwas Erfahrung. Gemeinsam und unter Anleitung lernen die Teilnehmer, worauf es beim Spiel ankommt und wie wichtig die Zusammenarbeit als Team für ein erfolgreiches Spiel ist. Das Camp ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren geeignet.