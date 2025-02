Osterferien im Ökowerk

In den Ferien erforschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich von 9 bis 15 Uhr das Ökowerk und seine Umgebung. Dabei erleben sie Entdeckerfreude und Abenteuerlust. Umweltpädagogen leiten die Kinder an, um verschiedenen Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Das Wochenmotto bietet einen Rahmen für die Unternehmungen der Gruppe. Dazu können die Kinder ihre eigenen Wünsche einbringen. Um Anmeldung wird gebeten.



Hinweis: Das Ökowerk bietet in den Osterferien zwei Camps an. Das erste Camp läuft vom 14. bis zum 17. April und das zweite vom 22. bis zum 25. April.