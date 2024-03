Ferien ohne Kofferpacken

25. März bis 05. April 2024

Ein abwechslungsreiches Ferienangebot mit erlebnisreichen Aktionen und Ausflügen gibt es in den Osterferien im Haus der Jugend in Charlottenburg. In zwei Durchgängen erleben Kinder und Jugendliche ereignisreiche Ferien.

Unter dem Motto "Ferien ohne Kofferpacken" gibt es in den Osterferien für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren wieder ein abwechslungsreiches Programm im Haus der Jugend in Charlottenburg. Teil des Programms sind verschiedene Aktionen und Ausflüge. Im Teilnahmebeitrag sind die Betreuung, Fahrgelder, Eintrittsgelder, Essen und Getränke enthalten. Es gibt insgesamt zwei Durchgänge. Der erste findet vom 25. bis zum 28. März statt, der zweite vom 2. bis zum 5. April 2024. Organisiert wird das Ferienangebot vom Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf zusammen mit dem Jugendclubring. Familien mit Transferleistungen können mit einer finanziellen Förderung rechnen. Der Mindestbeitrag für eine Ferienwoche beträgt 20 Euro.

