Die Bedeutung des Lichts in der Informatik

28. März 2024

In einem Workshop an der Technischen Universität Berlin beschäftigen sich Kinder und Jugendliche mit den unterschiedlichen Facetten des Lichts. Sie lernen dabei die praktischen Anwendungen des Lichts in der Informatik kennen.

Die verschiedenen Seiten des Lichts lernen Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren bei einem Ferienworkshop an der Technischen Universität Berlin kennen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befassen sich mit den praktischen Anwendungen des Lichts in der Informatik. Licht erzeugt nicht nur Energie, sondern überträgt auch Informationen. Nicht immer ist das Licht im Alltag sichtbar. Bei der Anmeldung per E-Mail sollten Interessierte neben ihrem Namen auch ihr Alter angeben.

Auf einen Blick Was: Informatik und Licht

Wann: 28. März 2024

Wann genau: 10 Uhr bis 14 Uhr

Wo: Technische Universität Berlin

Eintritt: kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich

Anmeldung:Anfrage@dEIn-Labor

Adresse Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin Zum Stadtplan

