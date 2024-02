Osterwesen nähen

25. bis 27. März 2024

© dpa

In einem Workshop in der Jim Werkstatt Rigaer können Kinder ihr eigenes Oster-Fantasiewesen nähen. Außerdem besuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Heimatmuseum des Zimmermeisters Bunzel in der Dunkerstraße.

Wesen mit langen Ohren, Knopfaugen, Barthaaren, Stummelschwanz oder auch ganz andere lassen Kinder von zehn bis zwölf Jahren mit Hilfe der Nähmaschine entstehen. Fest steht, dass jedes Hasenwesen einzigartig sein wird. Außerdem schauen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Heimatmuseum des Zimmermeisters Bunzel in der Dunkerstraße an, wie Menschen vor 100 Jahren im Prenzlauer Berg gelebt haben.

Auf einen Blick

