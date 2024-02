Theater trifft Musik

Kinder von acht bis zwölf Jahren lernen in einem Osterferienkurs im Exploratorium, wie sich Theater und Musik miteinander verbinden lassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer probieren Rhythmusinstrumente und Bodypercussion. Außerdem integrieren sie ihre Stimme in Gesang und Sprech-Chöre mit selbst gefundenen Texten. Daraus wird am Ende Musiktheater und Theatermusik.