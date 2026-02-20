Theaterferienkurs im Exploratorium

© dpa
In einem Workshop im Exploratorium können Kinder in den Osterferien spielerisch Szenen und Figuren entwickeln. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik werden die Figuren zum Leben erweckt.
Im Exploratorium Berlin sammeln Kinder von sechs bis acht Jahren in einem Theaterferienkurs erste Bühnenerfahrungen. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik erwecken die Teilnehmer:innen die Figuren zum Leben. Eigene Geschichten aus Fantasie und Alltag fließen mit in die Szenen ein. Neben diesem Ferienkurs finden im Exploratorium weitere Ferienkurse zu verschiedenen Themen statt. Um Anmeldung bis zum 24. März wird gebeten.
