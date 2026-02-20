Theaterferienkurs im Exploratorium

07. bis 10. April 2026

«In den Fängen des schwarzen Pan»

In einem Workshop im Exploratorium können Kinder in den Osterferien spielerisch Szenen und Figuren entwickeln. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik werden die Figuren zum Leben erweckt.

Im Exploratorium Berlin sammeln Kinder von sechs bis acht Jahren in einem Theaterferienkurs erste Bühnenerfahrungen. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren. Mit Schauspiel, Percussion, Tanz und Akrobatik erwecken die Teilnehmer:innen die Figuren zum Leben. Eigene Geschichten aus Fantasie und Alltag fließen mit in die Szenen ein. Neben diesem Ferienkurs finden im Exploratorium weitere Ferienkurse zu verschiedenen Themen statt. Um Anmeldung bis zum 24. März wird gebeten.

Auf einen Blick

Workshop
Und Action! Theaterferienkurs in den Osterferien
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
7. April 2026
Ende
10. April 2026
Eintritt
90 bis 50 Euro, je nach Selbsteinschätzung
Infos und Anmeldung
www.exploratorium-berlin.de
Kurszeiten
Täglich von 10 bis 12:30 Uhr

Exploratorium Berlin

Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 20. Februar 2026