Offene Werkstätten und Labore

Beim Osterferienspaß des Technischen Jugendbildungsvereins haben Familien und Kinder die Gelegenheit, zu basteln, werken und forschen. Dazu stehen ihnen das Labor, die Lern- und Erfinderwerkstatt, das Schmuckwerk, die Nähfüchse, das Laserstudio und die 3D-Werkstatt zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen die Themen Ostern und Frühlingserwachen. Der Verein öffnet seine Türen in der ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag sowie in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr. Ausgewählte Angebote können am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auch bis 18:00 Uhr genutzt werden.