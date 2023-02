Farben des Lebens

In den Osterferien begeben sich Kinder und Eltern bei einem Workshop in der Neuen Nationalgalerie auf die Spuren des Malers Edvard Munch.

Im Workshop "So fließt das Leben" in der Neuen Nationalgalerie erkunden Familien in den Osterferien Edvard Munchs Lebensfries. Es geht darum herauszufinden, welche Szenen der Künstler darstellt und welche Stimmungen er dabei ausdrückt. Die Teilnehmer:innen beschäftigen sich aber auch mit der Frage, welche Momente im eigenen Leben besonders wichtig sind und wie sich das eigene Leben mit Farbe aufs Papier bringen lässt.