Ferienkurs: Skaten lernen

In kleinen Gruppen lernen Kinder ab 6 Jahren was es heißt, sich auf einem Skateboard zu bewegen.

Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen. In intensiven Kursen lernen erstere zunächst, wie sie das Gleichgewicht halten, bevor es an die schwierigeren Tricks geht. Nebst Körperbeherrschung und Technik lernen die Kids während der Intensivkurse ebenfalls theoretische Grundlagen zum Skaten. Am Ende des Workshops kann jeder in einer kleinen Jam-Session zeigen, was er gelernt hat.