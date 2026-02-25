Osterferien im Ökowerk

30. März bis 10. April 2026

Berliner Forst

Das Ökowerk Berlin lädt Kinder in den Osterferien zu spannenden Naturerlebnissen und Abenteuern im frühlingshaften Grunewald ein.

Das Ökowerk bietet Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm an. Täglich erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Natur des Grunewalds, die im Frühling zu neuem Leben erwacht. Gemeinsames Bauen, Basteln und Werkeln stehen ebenso auf dem Programm wie spannende Spiele und Entdeckungen. Das Programm wird von erfahrenen Umweltpädagog:innen durchgeführt. Es gibt insgesamt zwei Durchgänge: Der erste findet vom 30. März bis zum 2. April statt, der zweite vom 7. bis zum 10. April.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Osterferien im Ökowerk
Location
Ökowerk
Beginn
30. März 2026
Ende
10. April 2026
Kurszeiten
täglich von 9 bis 15 Uhr
Eintritt
200 Euro, mit Berechtigungsnachweis 60 Euro
Anmeldung
www.oekowerk.de

Ökowerk

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

Aktualisierung: 25. Februar 2026