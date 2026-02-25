Osterferien im Ökowerk

Das Ökowerk bietet Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm an. Täglich erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Natur des Grunewalds, die im Frühling zu neuem Leben erwacht. Gemeinsames Bauen, Basteln und Werkeln stehen ebenso auf dem Programm wie spannende Spiele und Entdeckungen. Das Programm wird von erfahrenen Umweltpädagog:innen durchgeführt. Es gibt insgesamt zwei Durchgänge: Der erste findet vom 30. März bis zum 2. April statt, der zweite vom 7. bis zum 10. April.