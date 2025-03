Osterfest Friedenau

19. bis 21. April 2025

Symbolbild © dpa

An Ostern verwandelt sich die Schmiljanstraße in Friedenau in eine lebendige Festmeile. Drei Tage lang gibt es Live-Musik, Marktstände und Angebote für Kinder und Familien.

Mit dem Mix aus traditionellem Osterfest, Straßenkunst und Kulinarik ist das Osterfest Friedenau eine besondere Alternative zu den zahlreichen Osterevents in der Hauptstadt. Ein Highlight sind die vielfältigen Street-Food-Stände, die Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten – von herzhaften Spezialitäten bis zu süßen Leckereien. Dazu gibt es handgefertigte Osterdekorationen und kreatives Kunsthandwerk zu entdecken.



Live-Acts sorgen für musikalische Unterhaltung, während die jüngsten Gäste sich auf Karussells, Bastelstationen und Mitmachaktionen freuen können.

Auf einen Blick

Schmiljanstraße Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Ostern Rummel, Ostermärkte und Osterfeuer: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr

© dpa Osterferien in Berlin Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr