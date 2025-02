Ostermarkt auf der Domäne Dahlem

An Ostern verwandelt sich die Domäne Dahlem in einen lebendigen Markt voller Überraschungen. Die Besucherinnen und Besucher können handgefertigte Produkte entdecken, frische Bio-Lebensmittel aus der Region erwerben und an kreativen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Stände mit saisonalen Spezialitäten. Außerdem können die Besucher mit dem Traktor um das Landgut fahren.