Ostermarkt Lindenhof

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Ostern
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
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Im Süden Berlins lädt der Ostermarkt im Lindenhof-Park zu einem Nachmittag mit Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderprogramm ein.
Die Besucher:innen können sich auf handgefertigte Kunsthandwerke sowie ein kulinarisches Angebot mit Kuchen, Zuckerwatte, Grillwürstchen und Getränken freuen. Für Kinder gibt es ein Programm mit dem Osterhasen und Bastelaktionen.
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