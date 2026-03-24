Ostermarkt Lindenhof

28. März 2026

Verziertes Straußenei

Symbolbild

© dpa

Im Süden Berlins lädt der Ostermarkt im Lindenhof-Park zu einem Nachmittag mit Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderprogramm ein.

Die Besucher:innen können sich auf handgefertigte Kunsthandwerke sowie ein kulinarisches Angebot mit Kuchen, Zuckerwatte, Grillwürstchen und Getränken freuen. Für Kinder gibt es ein Programm mit dem Osterhasen und Bastelaktionen.

Auf einen Blick

Ostern
Ostermarkt Lindenhof 2026
Location
Lindenhof-Park
Beginn
28. März 2026
Öffnungszeiten
13 bis 17 Uhr
Eintritt
Kostenlos

Lindenhof

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Adresse
Reglinstraße 26e
12105 Berlin

Verkehrsanbindungen

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