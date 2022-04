Walpurgisnacht im Freiluftkino am Ostkreuz

Das Hausfest der Zukunft am Ostkreuz findet jedes Jahr zur Walpurgisnacht im Sommerkino statt.

Bei freiem Eintritt wird ein buntes Programm geboten: Alle Bühnen des Geländes werden bespielt. Für kleine Besucher:innen ist ein Familienfest mit Kinderfilm-Programm am Nachmittag geplant. Auf dem Programm stehen zudem mehrere Filme und Kurzfilme sowie Performance- und Musikvorführungen der kosmopolitischen Karnevalsgruppe Urso Ki TI Schubsen. Ab 18 Uhr starten die Open Air-Konzerte auf den verschiedenen Bühnen. Unter anderem werden in diesem Jahr Mellowdeath, Uranus Front, Pink Wonder, Marġot Erkner, Lobsterbomb, Sheev, Pigeon und DJ Eggs Delicious.