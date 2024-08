Party am Weltkindertag

20. September 2024

© dpa

Im Landhaus Schupke in Reinickendorf steigt am Weltkindertag eine Party mit einer Mini-Disko in der Scheune, Hüpfburgen und Bastelstationen.

Anlässlich des Weltkindertages veranstaltet das Landhaus Schupke in Alt-Wittenau eine Party. In der dekorierten Scheune findet eine Mini-Disko mit Kindermusik statt, an den Bastelstationen können die Kinder kreativ werden. Außerdem gibt es mehrere Hüpfburgen, eine Schminkstation sowie einen Trampolinbereich.

Auf einen Blick

Landhaus Schupke Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© Syda Productions - stock.adobe.com Veranstaltungsreihen für Kinder Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr