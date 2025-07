Sommerferien im Museum für Kommunikation

Das Museum für Kommunikation bietet in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder an. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zwei Kurse statt, bei denen die Kinder aktiv werden können. Auf dem Programm stehen unter anderem Schatzkarten, Zaubertricks, Geheimtinte oder nachhaltiger Recycling-Schmuck. Die Kinder dürfen alles, was sie basteln, am Ende mit nach Hause nehmen. Es werden jeweils zwei Kurse angeboten, einer für Kinder von 5 bis 8 Jahren und ein anderer für Kinder von 9 bis 12 Jahren.