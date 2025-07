Englisch-Sprachcamp

Das Feriencamp findet auf dem Abenteuerspielplatz Kolle 37 in Prenzlauer Berg statt und richtet sich an Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Die Camps dauern jeweils fünf Tage und verbinden spielerisches Englischlernen mit kreativen Workshops und Freizeitangeboten. Vormittags steht Englischunterricht im Workshop-Format auf dem Programm. Am Nachmittag folgen Aktivitäten wie Ausflüge sowie Musik- oder Theaterprojekte.