Ferienkurse: Mein bewegter Sommer

28. Juli bis 05. September 2025

Symbolbild © dpa

«Mein bewegter Sommer» bietet auch in den Sommerferien 2025 wieder ein großes Angebot verschiedener Sportkurse in ganz Berlin an.

In den Sommerferien gibt es wieder zahlreiche sportliche Angebote in ganz Berlin für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Im Rahmen von «Mein bewegter Sommer» können Grundschulkinder zwei Wochen lang an einem abwechslungsreichen Ferienprogramm teilnehmen. Unter anderem stehen Kung-Fu, Paddeln, Turnen oder Fußball auf dem Programm. Die Kurse finden Montag bis Freitag statt und dauern jeweils 8 Stunden.

Auf einen Blick

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Sommerferien in Berlin 2025 Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr