Auf den Spuren des Malers Caspar David Friedrich

Vor 250 Jahren wurde der berühmte Maler Caspar David Friedrich geboren. Zu diesem Anlass können sich Familien und Kinder in den Sommerferien mit dem Werk des Künstlers auseinandersetzen. In dem Workshop probieren sie außerdem unterschiedliche künstlerische Techniken aus. Auf dem Programm steht zunächst ein Besuch der Ausstellung, anschließend arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den eigenen künstlerischen Werken.