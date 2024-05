Nähkurs in den Sommerferien

19. bis 23. August 2024

Mit Schnittmustern und Stoffen hantieren, an Nähmaschinen arbeiten und eigene Nähprojekte umsetzen, das können Kinder ab acht Jahren in einem einwöchigen Nähkurs in den Sommerferien.

Kinder ab acht Jahren haben in den Sommerferien die Gelegenheit, mit Nadel und Faden kreative Nähprojekte umzusetzen. In einem Nähkurs bei Limomade in Friedrichshain arbeiten sie mit verschiedenen Schnittmustern und Stoffen, außerdem erlernen sie den Umgang mit der Nähmaschine. Schließlich setzen sie ihre eigenen Nähprojekte um. Das können zum Beispiel Turnbeutel, Kissen oder einfache Kleidungsstücke sein.

