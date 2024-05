Das Galli Theater Berlin veranstaltet in den Sommerferien einen einwöchigen Theaterkurs auf der Domäne Dahlem. Kinder können dort über Schauspiel, Tanz und Gesang erste Theatererfahrungen sammeln. Am Ende der Woche präsentieren sie vor Publikum ihr eigenes Theaterstück. Im Rahmen des Kurses werden auch lautes und deutliches Sprechen sowie Teamwork, Rollenspiele und Ausdrucksfähigkeit geübt. Durch das Spiel wird den Kindern die Hemmung genommen, sich vor Menschen zu präsentieren. Der Theaterkurs richtet sich an Kinder von fünf bis zehn Jahren.