Schriftbilder gestalten

Tagtäglich begegnen einem auf dem Weg durch die Stadt die unterschiedlichsten Schriftbilder, wie Graffiti, Plakatwände oder Ladenschilder. Bei einem Workshop der Stiftung Reinbeckhallen können Kinder ab neun Jahren in den Sommerferien verschiedene Drucktechniken ausprobieren. Mit der mobilen Druckwerkstatt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verfahren wie Siebdruck, Frottage und Schablonendruck kennenlernen. Außerdem erkunden sie auf einem Stadtspaziergang rund um die Reinbeckhallen die Welt der Schrift. Im Rahmen des Kurses testen die Kinder auch digitale Schreibwerkzeuge und entwickeln ihre eigenen Schriftbilder. Zum Abschluss gibt es eine Ausstellung der entstandenen Werke. Teil des Programms ist auch ein Ausflug ins Museum für Druckkunst Leipzig. Der Workshop geht täglich von 10 bis 15 Uhr und findet in der Werkstatt Neue Drucke in den Reinbeckhallen statt. Der Ausflug ins Museum beginnt am Dienstag bereits um 8 Uhr.