Schwimmkurse in den Sommerferien

Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren haben in den Sommerferien wieder die Möglichkeit, an einem Seepferdchen-Schwimmkurs teilzunehmen. Insgesamt stehen dafür fast 1500 Plätze in 16 Sommer- und Hallenbädern zur Verfügung. Die Kurse finden in drei aufeinanderfolgenden Wochen statt, es gibt zwei Durchgänge, die am 17. Juli sowie am 7. August starten. Jeder Kurs umfasst 15 Unterrichtsstunden.