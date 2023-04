Manege frei!

Im Zirkus Cabuwazi Treptow werden Kinder zu Artist:innen und lernen zu jonglieren oder auf dem Seil zu laufen.

Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi in Treptow veranstaltet in den Sommerferien einen einwöchigen Zirkus-Workshop. Kinder ab sieben Jahren üben sich dort im Kugellaufen, Jonglieren oder Trampolinspringen. Teil des Programms sind außerdem Clownerie, Akrobatik, Seillaufen sowie Übungen am Trapez. Zum Ende der Woche präsentieren die Teilnehmer:innen das Erlernte in einer Zirkusshow vor Publikum. Das Training findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Der Workshop richtet sich auch an Kinder mit Beeinträchtigungen oder erhöhtem Betreuungsbedarf. Vor der Buchung sollte das mit den Veranstaltern besprochen werden. Der Zirkus-Workshop wird auch in den anderen Ferienwochen und in anderen Berliner Bezirken angeboten.