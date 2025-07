Malworkshop im Schloss Charlottenburg

In den Sommerferien bietet die Jugendkunstschule Charlottenburg-Wilmersdorf werktags ein offenes künstlerisches Angebot für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren an. Im Park des Schlosses Charlottenburg stehen unter freiem Himmel Feldstaffeleien, Zeichenblöcke und Aquarellkästen bereit. Unterstützt von professionellen Künstlerinnen und Künstler können die Kinder die Landschaften zeichnerisch erkunden und dabei ihren eigenen Stil entwickeln. Bei schlechtem Wetter findet der Kurs in der Jugendkunstschule Charlottenburg statt.



Die Jugendkunstschule Charlottenburg bietet zudem noch andere Kunstkurse in den Sommerferien an.