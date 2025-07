Ferienkurs: Brot-Botschaften

Das Kindermuseum unterm Dach veranstaltet in den Sommerferien den Workshop «Brot-Botschaften». Kinder von 7 bis 12 Jahren haben dabei die Gelegenheit, verschiedene Brotsorten wie Pide, Pita oder Focaccia selbst zu backen. So erfahren sie, woher die Zutaten stammen und wie Rezepte so angepasst werden können, dass sie gesund sind und Umwelt sowie Klima weniger belasten. Die Ergebnisse werden in einer Rezeptsammlung festgehalten, die die Teilnehmenden mit nach Hause nehmen können. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung wird empfohlen.