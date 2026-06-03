Inklusives Ferienprogramm

13. bis 17. Juli 2026

Kinder auf der Wiese 1

© dpa

Beim TalentCampus in Schöneberg können Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen eine Woche lang an verschiedenen Workshops teilnehmen.

Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren können beim inklusiven TalentCampus in den Sommerferien an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die Teilnehmer:innen haben die Möglichkeit, jeweils bei einem Vor- und einem Nachmittagsangebot dabei zu sein. Bei der Anmeldung für das Ferienprogramm werden die Workshops ausgewählt. Kinder und Jugendliche mit Assistenzbedarf werden bei Bedarf von Inklusionsassistent:innen unterstützt. Es ist wichtig, das bei der Anmeldung mit anzugeben. Der TalentCampus findet im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun statt.

Auf einen Blick

Ferienprogramm
TalentCampus inklusiv
Location
Jugend- und Familienzentrum JeverNeun
Beginn
13. Juli 2026
Ende
17. Juli 2026
Kurszeiten
täglich von 10 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
haefele@eltern-beraten-eltern.de
Infos und Fragen
(030) 8216711

Jugend- und Familienzentrum JeverNeun

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Adresse
Jeverstraße 9
12157 Berlin

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