Inklusives Ferienprogramm

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Beim TalentCampus in Schöneberg können Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen eine Woche lang an verschiedenen Workshops teilnehmen.
Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren können beim inklusiven TalentCampus in den Sommerferien an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die Teilnehmer:innen haben die Möglichkeit, jeweils bei einem Vor- und einem Nachmittagsangebot dabei zu sein. Bei der Anmeldung für das Ferienprogramm werden die Workshops ausgewählt. Kinder und Jugendliche mit Assistenzbedarf werden bei Bedarf von Inklusionsassistent:innen unterstützt. Es ist wichtig, das bei der Anmeldung mit anzugeben. Der TalentCampus findet im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun statt.
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