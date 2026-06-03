Inklusives Ferienprogramm

Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren können beim inklusiven TalentCampus in den Sommerferien an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die Teilnehmer:innen haben die Möglichkeit, jeweils bei einem Vor- und einem Nachmittagsangebot dabei zu sein. Bei der Anmeldung für das Ferienprogramm werden die Workshops ausgewählt. Kinder und Jugendliche mit Assistenzbedarf werden bei Bedarf von Inklusionsassistent:innen unterstützt. Es ist wichtig, das bei der Anmeldung mit anzugeben. Der TalentCampus findet im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun statt.