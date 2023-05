Spielezeit in den Spandau Arcaden

Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Spielen und kreativen Angeboten gibt es ab dem Internationalen Kindertag in den Spandau Arcaden.

In den Spandau Arcaden findet ab dem Internationalen Kindertag am 1. Juni bis zum 7. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr die Ravensburger Spielezeit statt. Familien und Kinder können dort zahlreiche Spiele ausprobieren wie Brett-, Karten- und Würfelspiele. Außerdem gibt es eine Lese-Lounge sowie eine Kreativwelt, in der die Besucher:innen basteln können.