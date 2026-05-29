Inklusiver Nachmittag im Garten

6. Juni 2026

Ein Kleingarten in der Dauerkleingartenanlage Rehberge im Berliner Stadtteil Wedding ist liebevoll gestaltet.

© dpa

Im Nachbarschaftsgarten Kreuzberg können Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen an einer Entdeckungstour teilnehmen sowie Windfänger und kleine Kunstwerke aus Naturmaterialien basteln.

Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu einem Nachmittag in den Nachbarschaftsgarten Kreuzberg ein. Im Rahmen des inklusiven Gartenprojekts findet eine Entdeckungstour durch den Garten statt und die Teilnehmer:innen können Windfänger und kleine Kunstwerke aus Naturmaterialien basteln. Außerdem gibt es Wasserspiele und ein Picknick, zu dem jeder etwas beitragen kann.

Der Nachbarschaftsgarten Kreuzberg befindet sich in der Kolonie am Flughafen neben dem Sportplatz, in der Züllichauer Straße 1/ Ecke Golßener Straße.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Ein inklusives Gartenprojekt im Stadtgarten
Location
Nachbarschaftsgarten Kreuzberg
Beginn
6. Juni 2026 14:30 Uhr
Ende
6. Juni 2026 16:30 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
haefele@eltern-beraten-eltern.de

Nachbarschaftsgarten Kreuzberg

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Adresse
Züllichauer Straße 1
10965 Berlin

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