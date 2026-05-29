Inklusiver Nachmittag im Garten

Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu einem Nachmittag in den Nachbarschaftsgarten Kreuzberg ein. Im Rahmen des inklusiven Gartenprojekts findet eine Entdeckungstour durch den Garten statt und die Teilnehmer:innen können Windfänger und kleine Kunstwerke aus Naturmaterialien basteln. Außerdem gibt es Wasserspiele und ein Picknick, zu dem jeder etwas beitragen kann.



Der Nachbarschaftsgarten Kreuzberg befindet sich in der Kolonie am Flughafen neben dem Sportplatz, in der Züllichauer Straße 1/ Ecke Golßener Straße.