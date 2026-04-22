Bodypercussion-Workshop

24. April 2026

Tanzen im Park

© dpa

Die Jugendfreizeiteinrichtung Phoenix veranstaltet unter dem Motto "Get your Rhythm" einen Bodypercussion-Workshop für Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderungen. Der eigene Körper dient dabei als Klanginstrument.

Musik und Klänge ohne Instrumente, sondern allein mit dem eigenen Körper erzeugen: Darum geht es im Bodypercussion-Workshop im Phoenix, Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus. Die Teilnehmer:innen erfahren, wie vielseitig sie ihren Körper einsetzen können und lassen als Gruppe einen gemeinsamen Rhythmus entstehen. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei erreichbar. Der Workshop ist eine Kooperation von handiclapped mit dem Phoenix -Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus (Mittelhof e.V.) in Steglitz-Zehlendorf.

Auf einen Blick

Veranstaltung
"Get your Rhythm" – Bodypercussion Workshop
Location
Phoenix – Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus
Beginn
24. April 2026 10:30 Uhr
Ende
24. April 2026 12:30 Uhr
Eintritt
kostenlos, um Anmeldung wird gebeten
Infos und Anmeldung
phoenix@mittelhof.org

Phoenix – Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus

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Adresse
Teltower Damm 228 40/41
14167 Berlin

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