Musik und Klänge ohne Instrumente, sondern allein mit dem eigenen Körper erzeugen: Darum geht es im Bodypercussion-Workshop im Phoenix, Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus. Die Teilnehmer:innen erfahren, wie vielseitig sie ihren Körper einsetzen können und lassen als Gruppe einen gemeinsamen Rhythmus entstehen. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei erreichbar. Der Workshop ist eine Kooperation von handiclapped mit dem Phoenix -Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus (Mittelhof e.V.) in Steglitz-Zehlendorf.