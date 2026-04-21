Kunstwerkstatt

An einem Samstag im Monat erhalten Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung Einblick in einen bestimmten künstlerischen Bereich. Dieses Mal lernen die Teilnehmer:innen töpfern. Sie haben die Gelegenheit, zu experimentieren und eigene Ideen umzusetzen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Gestalten. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. Kinder können alleine oder mit Begleitung teilnehmen. Um Anmeldung wird gebeten. Der Zugang zu den Räumen ist barrierefrei.