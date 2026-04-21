Kunstwerkstatt

9. Mai 2026

Töpfern

© dpa

In der Freizeiteinrichtung Indiwi können sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen in verschiedenen künstlerischen Bereichen ausprobieren. Dieses Mal steht Töpfern auf dem Programm.

An einem Samstag im Monat erhalten Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung Einblick in einen bestimmten künstlerischen Bereich. Dieses Mal lernen die Teilnehmer:innen töpfern. Sie haben die Gelegenheit, zu experimentieren und eigene Ideen umzusetzen. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Gestalten. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. Kinder können alleine oder mit Begleitung teilnehmen. Um Anmeldung wird gebeten. Der Zugang zu den Räumen ist barrierefrei.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kunst im Indiwi
Location
Indiwi
Beginn
9. Mai 2026 11:00 Uhr
Ende
9. Mai 2026 13:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
info@indiwi.de

Indiwi

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Adresse
Axel Springer Straße 40/41
10969 Berlin

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