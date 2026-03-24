Kinder begegnen Tieren

Jeden Freitag

Pferde grasen auf einem Feld bei Schöneiche

© dpa

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen lernen verschiedene Tiere vom Tierhof Eiche kennen. Sie streicheln Hunde, Schafe oder Pferde, nehmen deren Düfte und Geräusche wahr.

Tiere streicheln, die Wärme und das weiche Fell spüren: Dazu haben Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen im Rahmen der Aktion “Kinder brauchen Matsch” die Gelegenheit. Sie lernen Hund, Esel, Pferd und Schaf vom Tierhof Eiche kennen und nehmen auch deren besondere Körperdüfte und Geräusche wahr. Die Begegnungen mit den Tieren finden auf der Wiese vor der Auferstehungskirche statt. An einigen Terminen können die Kinder auch reiten. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis zehn Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Tierisch gut
Location
Auferstehungskirche
Eintritt
Um eine Spende von 4 Euro pro Termin wird gebeten.
Termine
jeden Freitag ab dem 8. Mai jeweils von 15 bis 18 Uhr, bis zu den Sommerferien

Auferstehungskirche

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Friedenstraße 83
10249 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Inklusion

© dpa

Inklusive Kinderveranstaltungen

In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung.  mehr

Seifenblasen

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 24. März 2026