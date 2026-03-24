Kinder begegnen Tieren

Tiere streicheln, die Wärme und das weiche Fell spüren: Dazu haben Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen im Rahmen der Aktion “Kinder brauchen Matsch” die Gelegenheit. Sie lernen Hund, Esel, Pferd und Schaf vom Tierhof Eiche kennen und nehmen auch deren besondere Körperdüfte und Geräusche wahr. Die Begegnungen mit den Tieren finden auf der Wiese vor der Auferstehungskirche statt. An einigen Terminen können die Kinder auch reiten. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis zehn Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.