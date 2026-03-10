Feier zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2026

21. März 2026

Down-Syndrom

© dpa

Die Lebenshilfe Berlin lädt anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags 2026 zu einem Fest für Familien ein. Teil des Programms sind eine Tanzanimation sowie der Auftritt einer Zauberclownin.

Den Welt-Down-Syndrom-Tag 2026 feiert die Lebenshilfe mit einem großen Fest. Auf dem Campus der Lebenshilfe gibt es ein vielseitiges Programm mit einer Tanzanimation und einem Auftritt der Zauberclownin Kelly. Außerdem sind Kinderreporter:innen während des Festes aktiv und ein inklusives Moderationsteam führt durch das Programm. Während des Festes haben die Besucher:innen auch die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand zum Thema Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT) zu informieren. Mit dem NIPT kann während der Schwangerschaft das Risiko für kindliche Chromosomenstörungen getestet werden.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Welt-Down-Syndrom-Tag 2026
Location
Campus Lebenshilfe Berlin
Beginn
21. März 2026 14:00 Uhr
Ende
21. März 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Campus Lebenshilfe Berlin

Adresse
Böttgerstr. 21
13357 Berlin

Verkehrsanbindungen

Inklusion

© dpa

Kinder tanzen

© dpa

Aktualisierung: 10. März 2026