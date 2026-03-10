Feier zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2026

Den Welt-Down-Syndrom-Tag 2026 feiert die Lebenshilfe mit einem großen Fest. Auf dem Campus der Lebenshilfe gibt es ein vielseitiges Programm mit einer Tanzanimation und einem Auftritt der Zauberclownin Kelly. Außerdem sind Kinderreporter:innen während des Festes aktiv und ein inklusives Moderationsteam führt durch das Programm. Während des Festes haben die Besucher:innen auch die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand zum Thema Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT) zu informieren. Mit dem NIPT kann während der Schwangerschaft das Risiko für kindliche Chromosomenstörungen getestet werden.