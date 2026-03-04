Inklusives Basteln

29. März 2026

Kinder basteln

Im Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik basteln Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Dabei können sie ihre eigenen Ideen umsetzen.

In der ufaFabrik können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene kreativ werden. Mit unterschiedlichen Materialien setzen sie ihre Ideen in der Kreativwerkstatt um. Material ist vor Ort vorhanden. Um Anmeldung für den Workshop wird gebeten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Basteln
Location
ufaFabrik
Beginn
29. März 2026 12:00 Uhr
Ende
29. März 2026 14:00 Uhr
Eintritt
2 Euro
Infos und Anmeldung
sara.ullrich@nusz.de

ufaFabrik

Adresse
Viktoriastraße 13
12105 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. März 2026