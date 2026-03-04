Inklusive Disco

27. Februar 2026

Discokugel

Im Jugendfreizeitheim Fuchsbau in Reinickendorf können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung ausgelassen tanzen.

Die Lebenshilfe veranstaltet im Fuchsbau regelmäßig eine Disco für Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Die Gäste haben dort die Gelegenheit, ausgelassen zu tanzen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Inklusive Disco
Location
Haus der Jugend - Fuchsbau
Beginn
27. Februar 2026 18:00 Uhr
Ende
27. Februar 2026 20:00 Uhr
Eintritt
1 Euro

Haus der Jugend - Fuchsbau

Adresse
Thurgauer Straße 66
13407 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. März 2026