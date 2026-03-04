Inklusive Disco

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Jugendfreizeitheim Fuchsbau in Reinickendorf können Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung ausgelassen tanzen.
Die Lebenshilfe veranstaltet im Fuchsbau regelmäßig eine Disco für Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Die Gäste haben dort die Gelegenheit, ausgelassen zu tanzen.
