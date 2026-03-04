Ton kennenlernen

© dpa
Im Familienzentrum am Mehringdamm beschäftigen sich Familien und Kinder mit Behinderung und deren Geschwister mit dem Material Ton. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kneten, fühlen und werden kreativ.
Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung (EbE) lädt Familien und Kinder mit Beeinträchtigung und deren Geschwister dazu ein, das Material Ton kennenzulernen. Kneten, fühlen und ganz nach Laune kreativ werden - darum geht es in diesem Workshop. Die entstandenen Werke werden nicht gebrannt und können daher gleich mit nach Hause genommen werden.
Vor Ort ist auch ein Rückzugsraum vorhanden. Der barrierefreie Zugang zum Familienzentrum befindet sich auf der Rückseite des Hauses über Wilhelmshöhe. Um Anmeldung bis vier Tage vor der Veranstaltung wird gebeten. Bei Verhinderung einer Teilnahme wird darum gebeten, abzusagen.
