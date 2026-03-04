© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung hören und spüren sanfte Töne, Schwingungen und Vibrationen. So erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Momente der Entspannung.
Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung (EbE) lädt Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu einer Klangreise in die gelbe Villa ein. Sanfte Töne, warme Schwingungen und wiederkehrende Klänge sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Es geht darum, die Klänge und Vibrationen zu spüren und sich so zu entspannen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr