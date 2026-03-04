Klangreise

28. März 2026

Klangschalen

Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung hören und spüren sanfte Töne, Schwingungen und Vibrationen. So erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Momente der Entspannung.

Der Verein Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung (EbE) lädt Familien und Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu einer Klangreise in die gelbe Villa ein. Sanfte Töne, warme Schwingungen und wiederkehrende Klänge sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Es geht darum, die Klänge und Vibrationen zu spüren und sich so zu entspannen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Klangreise für die basale Gruppe
Location
Die gelbe Villa
Beginn
28. März 2026 14:00 Uhr
Ende
28. März 2026 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos, um Anmeldung bis zum 21.3. wird gebeten
Anmeldung
haefele@eltern-beraten-eltern.de

Die gelbe Villa

Adresse
Wilhelmshöhe 10
10965 Berlin

Verkehrsanbindungen

