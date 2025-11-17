Spieleabend in den Gärten der Welt

14. November 2025

Präsentation Berlin-Spielteppich für Kinder

Spielfreudige können im Besucherzentrum in den Gärten der Welt zusammen mit anderen Brett-, Strategie-, Rollen- oder sonstige Gesellschaftsspiele spielen. Vor Ort gibt es eine kleine Auswahl von verschiedenen Brettspielen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Spieleabend
Location
Gärten der Welt
Beginn
14. November 2025 16:00 Uhr
Ende
14. November 2025 19:30 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder bis 5 Jahre, ab 6 Jahren 2 Euro, Erwachsene 4 Euro
Anmeldung
besucherzentrum@gaertenderwelt.de

Gärten der Welt

Adresse
Blumberger Damm 44
12685 Berlin

Verkehrsanbindungen

