Spieleabend in den Gärten der Welt

Wer gern Brett-, Strategie-, Rollen- oder sonstige Gesellschaftsspiele spielt, kann sich im Besucherzentrum der Gärten der Welt voll ausleben und dort zusammen mit anderen spielen. Vor Ort gibt es eine kleine Auswahl an verschiedenen Brettspielen. Jede und jeder kann aber auch ein Lieblingsspiel mitbringen.