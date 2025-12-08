Wichtel-Wunder-Werkstatt

06. Dezember 2025

Kinder basteln

© dpa

Im Besucherzentrum der Gärten der Welt haben Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Bastelstationen kreativ zu werden. Bei einem Winterspaziergang können sie außerdem in den verschiedenen Gärten die Wichtel des Nikolaus entdecken.

In der Werkstatt des Nikolaus können Kinder sich auf vielfältige Weise kreativ ausleben und in gemütlicher Atmosphäre basteln. Dazu gibt es die entsprechende musikalische Untermalung. Bei einem Winterspaziergang durch die Gärten entdecken die Besucherinnen und Besucher anschließend die Wichtel des Nikolaus und lernen durch sie unterschiedliche weihnachtliche Traditionen und Bräuche der Kulturen kennen. Ein Highlight für die Kinder ist außerdem eine Begegnung mit dem Nikolaus.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Wichtel-Wunder-Werkstatt
Location
Gärten der Welt
Beginn
6. Dezember 2025 11:00 Uhr
Ende
6. Dezember 2025 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder bis 5 Jahre, ab 6 Jahren 2 Euro, Erwachsene 4 Euro

Gärten der Welt

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Blumberger Damm 44
12685 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtssingen

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Mauerpark in Berlin

© dpa

Parks & Gärten

Berlin ist eine äußerst grüne Stadt. Zahlreiche Parks, Gärten und Schlossanlagen laden zu ausgedehnten Spaziergängen und Entdeckungstouren ein.  mehr

Aktualisierung: 8. Dezember 2025