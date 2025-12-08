Wichtel-Wunder-Werkstatt

In der Werkstatt des Nikolaus können Kinder sich auf vielfältige Weise kreativ ausleben und in gemütlicher Atmosphäre basteln. Dazu gibt es die entsprechende musikalische Untermalung. Bei einem Winterspaziergang durch die Gärten entdecken die Besucherinnen und Besucher anschließend die Wichtel des Nikolaus und lernen durch sie unterschiedliche weihnachtliche Traditionen und Bräuche der Kulturen kennen. Ein Highlight für die Kinder ist außerdem eine Begegnung mit dem Nikolaus.