Geschichten lauschen

07. November 2025

Kinderbücher im Regal

Bei der Vorlesezeit in der Stadtteilbibliothek Frohnau können Kinder schönen und spannenden Geschichten lauschen.

Kinder im Alter von vier bis acht Jahren tauchen bei der Vorlesezeit in der Stadtteilbibliothek Frohnau in schöne und spannende Geschichten ein. Die teilnehmenden Kinder können die Bücher, die vorgelesen werden, mitaussuchen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Vorlesezeit
Location
Stadtteilbibliothek Frohnau
Beginn
7. November 2025 15:00 Uhr
Ende
7. November 2025 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Stadtteilbibliothek Frohnau

Adresse
Fuchssteinerweg 17
13465 Berlin

Verkehrsanbindungen

