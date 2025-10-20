Vorlesen und Basteln auf Französisch

17. Oktober 2025

Kinder basteln

© dpa

In der Bibliothek am Schäfersee lesen und spielen Familien und Kinder gemeinsam auf Französisch.

Familien und Kinder können am Frankofonen Freitag in der Bibliothek am Schäfersee in Reinickendorf gemeinsam spielen, vorlesen und basteln. Das Besondere ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei französisch sprechen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
FRRRR - Frankofoner Freitag
Location
Bibliothek am Schäfersee
Beginn
17. Oktober 2025 16:00 Uhr
Ende
17. Oktober 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Bibliothek am Schäfersee

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Markstraße 36
13409 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 20. Oktober 2025