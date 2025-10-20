Vorlesen und Basteln auf Französisch

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
In der Bibliothek am Schäfersee lesen und spielen Familien und Kinder gemeinsam auf Französisch.
Familien und Kinder können am Frankofonen Freitag in der Bibliothek am Schäfersee in Reinickendorf gemeinsam spielen, vorlesen und basteln. Das Besondere ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei französisch sprechen.
